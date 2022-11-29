Канунников — о возможном участии сборной России в чемпионате мира: «Катастрофы не было бы»

Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Максим Канунников предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре, если бы принимала участие в этом турнире.

По мнению 31-летнего футболиста, россияне смогли бы себя хорошо показать на мундиале и не провалиться.

«Катастрофы не было бы. Я с удовольствием бы посмотрел, но такой шанс не дали», — приводит слова Канунникова «РБ Спорт».

Также форвард отметил, что сейчас главный тренер национальной команды Валерий Карпин делает правильно, вызывая в состав сборной на товарищеские матчи молодых игроков. Канунников считает, что в сложившейся ситуации гораздо правильнее знакомиться с новыми игроками, чем приглашать уже проверенных мастеров.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров. Свою последнюю на сегодняшний день товарищескую встречу команда Карпина провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).