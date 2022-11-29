Канунников — о возможном участии сборной России в чемпионате мира: «Катастрофы не было бы»

Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Максим Канунников предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре, если бы принимала участие в этом турнире.
По мнению 31-летнего футболиста, россияне смогли бы себя хорошо показать на мундиале и не провалиться.
«Катастрофы не было бы. Я с удовольствием бы посмотрел, но такой шанс не дали», — приводит слова Канунникова «РБ Спорт».
Также форвард отметил, что сейчас главный тренер национальной команды Валерий Карпин делает правильно, вызывая в состав сборной на товарищеские матчи молодых игроков. Канунников считает, что в сложившейся ситуации гораздо правильнее знакомиться с новыми игроками, чем приглашать уже проверенных мастеров.
Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров. Свою последнюю на сегодняшний день товарищескую встречу команда Карпина провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Бан пользователя