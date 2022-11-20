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Наставник молодёжной сборной Узбекистана: «Уверен, что наша команда способна победить Россию» эксклюзив

20 Ноября 2022 • 13:13 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
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Через 1 ч. 28 мин.

Главный тренер юношеской сборной Узбекистана Исломбек Исмоилов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче, в котором взрослая команда Узбекистана примет на своём поле Россию.

- В каком состоянии сейчас сборная Узбекистана?

- В настоящее время я считаю, что сборная Узбекистана находится в наиболее оптимальном состоянии. Потому что наша сборная в нескольких товарищеских матчах обыграла команды, занявшие более высокие места, чем она сама. Понемногу игроки сборной начинают понимать философию тренера. В то же время сборная изменила схему игры. Сначала мы больше использовали схему 1-4-4-3, но в последних играх главный тренер использует схему 1-5-2-3. Конечно, это создаёт трудности для многих соперников, ведь на данный момент атакующие игроки сборной Узбекистана очень быстры, поэтому наша команда очень опасна в контратаках.

- Кого бы вы выделили в составе сборной Узбекистана?

- Элдор Шомуродов самый опасный нападающий сборной на данный момент. На нём в атаке действительно очень много завязано, от него много зависит. Также в центре полузащиты играют исполнители очень высокого уровня.

- Какие ожидания от игры?

- Конечно, мы всегда ждём от нашей команды только победы. Очень надеюсь, что сборная Узбекистана одержит победу над сборной России, показав качественный уровень игры. Я действительно уверен, что наша команда это может сделать.

Напомним, матч Узбекистан — Россия состоится сегодня, 20 ноября. Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Исломбек Исмоилов
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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