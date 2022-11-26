Силкин: «Хотелось, чтобы сборная России проводила игры с футбольными странами»

Бывший наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин высказался о ситуации вокруг потенциальных соперников для сборной России.

«Конечно, сейчас у сборной дефицит соперников, но хотелось бы, чтобы сборная России проводила игры с футбольными странами», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». По его мнению, из текущей ситуации выжимается максимум, поскольку Россия может играть только с тем, кто согласится.

Отметим, что вице-президент РФС Александр Алаев ранее рассказал, что национальная команда весной может встретиться с одним из участников катарского чемпионата мира.

Напомним, что в 2022 году подопечные Валерия Карпина провели три игры. Соперниками были Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан.