Игнатьев: «Это не даст толчок в развитии нашего футбола»

Бывший наставник национальной команды России Борис Игнатьев высказался по поводу разговоров о переходе страны в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Специалист считает, что подобное действие было бы разумно совершить в том случае, если бы в расположении болельщиков и футбольных деятелей была конкретная и однозначная информация о нескором возвращении права допуска России к участию в соревнованиях под эгидой УЕФА. В таком случае, сказал эксперт, переход в АФК способствовал бы, как минимум, простой возможности выступления клубов и сборной в международных состязаниях.

«Тогда это будет другой разговор. А так, как бы там ни было, это не даст толчок в развитии нашего футбола», - цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Ближайший матч сборная России проведёт 20 ноября, в день старта чемпионата мира, против команды Узбекистана.