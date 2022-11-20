Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между сборными Узбекистана и России.

«Даже сказать нечего. Футбол - это игра исполнителей. У нас хороших футболистов ни черта нет. Есть такое произведение «Золотой ключик». Вот там Папа Карло сделал Буратино. Оказывается, он сделал не одного Буратино, а одиннадцать, которые сегодня были на поле. Это наша худшая сборная за всю историю. Такие исполнители, которые не знают, во что они играют. Это антифутбол. Никто не двигается, пасы поперек поля просто. Вот такая ситуация безобразная в российском футболе.

К Карпину претензий нет, он собрал лучших. У нас просто футбола нет, оказывается. В РПЛ нормально играют только иностранцы. На них можно смотреть. Слава Богу, что нас нет на чемпионате мира. Это был бы позор. Вот играют Катар - Эквадор, даже на Катар можно смотреть. Эквадор тот же нашу сборную бы размазал. Они на совсем других скоростях играют. Они стараются и бегают. А наши играют: лишь бы отделаться от мяча и отдать пас поперек поля», - сказал Пономарёв.