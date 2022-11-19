Наставник Узбекистана – об Урунове: «Остон очень полезен для будущего нашей сборной»

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Сречко Катанец высказал своё мнение касательно полузащитника своей команды Остона Урунова.

Специалист отметил, что при принятии решений о приглашении в сборную тех или иных игроков, он редко делает выбор в пользу футболистов, не имеющих клуба.

«Но Остон очень полезен для будущего нашей сборной. Потому что у него есть качества, которые мне нужны», - сказал тренер во время пресс-конференции.

Также Катанец добавил, что Урунов имеет большие способности и потенциал, а также навык великолепно играть на флангах при схеме в три нападающих.