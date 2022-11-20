Агент рассказал о готовности Джикии сыграть с Узбекистаном

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался о готовности своего клиента сыграть в товарищеском матче против национальной команды Узбекистана.

«Джикия тренировался в общей группе. Надеемся, он получит игровое время сегодня - доктора и тренера это решат. Его состояние гораздо лучше», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Напомним, что Георгий не принимал участия в последнем матче против Таджикистана (0:0).

Товарищеская встреча сборных Узбекистана и России состоится в Ташкенте сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.