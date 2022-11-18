Баженов считает, что экспериментальный состав сборной России себя не оправдал

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился мнением о составе сборной России.

«Нам сразу же на берегу объяснили: не вызываем старше 30 лет, хочется посмотреть футболистов. Мы увидели, что из этого получилось. Два матча не очень удачных», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Функционер считает, что сборную не хочется обесценивать, в команду должны вызываться самые сильные игроки.

Напомним, сборная России сыграла вничью с Таджикистаном (0:0). 20 ноября подопечные Валерия Карпина проведут еще один товарищеский матч — против Узбекистана, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.