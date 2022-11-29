Петржела: «Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы российского футбола в долгосрочной перспективе.

«Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет. Чтобы победить на крупном турнире, нужно сначала выстроить систему развития молодых игроков, а потом дождаться момента, когда система начнёт давать плоды», — заявил чешский специалист в интервью Sport24. По мнению тренера, проблема российского футбола заключается в слабом развитии детского и юношеского футбола, а также в изоляции от международного спорта.

Напомним, что Россия отстранена от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределённый срок.