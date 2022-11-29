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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет»

29 Ноября 2022 • 21:19 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы российского футбола в долгосрочной перспективе.

«Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет. Чтобы победить на крупном турнире, нужно сначала выстроить систему развития молодых игроков, а потом дождаться момента, когда система начнёт давать плоды», — заявил чешский специалист в интервью Sport24. По мнению тренера, проблема российского футбола заключается в слабом развитии детского и юношеского футбола, а также в изоляции от международного спорта.

Напомним, что Россия отстранена от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА на неопределённый срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Властимил Петржела
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