Колосков: «Ташуев — один из лучших тренеров России»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость об увольнении Сергея Ташуева с должности главного тренера воронежского «Факела».

«Ташуев сейчас — один из лучших тренеров российского футбола. У нас происходят абсолютно непредсказуемые вещи, которые комментировать невозможно. Убирают тренеров в «Ахмате», «Краснодаре», а теперь и в «Факеле», — цитирует Metaratings.

Стоит напомнить, что Ташуев занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч.

На данный «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 баллов.