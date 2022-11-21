Песьяков предположил, когда Россию вернут в Европу

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков высказался о товарищеском матче с Узбекистаном (0:0) и предположил, когда российские команды смогут вернуться в Европу.

По мнению 33-летнего голкипера, сборная России хорошо выглядела в обороне, однако ей не удавалась игра в атаке из-за плохой сыгранности и необычной схемы. Песьяков также отметил, что через три года российские команды снова смогут принять участие в еврокубковых турнирах.

«Мне кажется, что через 3 года российские команды вернут в Европу и мы сможем сыграть в еврокубках», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили наши клубы и сборные от участия во всех международных турнирах, поэтому россияне сейчас проводят лишь товарищеские встречи.