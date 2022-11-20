Самедов: «Хочется видеть игру сборной России как можно чаще»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов отреагировал на результат товарищеского поединка против команды Узбекистана. Контрольная встреча прошла в Ташкенте и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Что есть, то есть. Очень жаль, что не забиваем! Сборная должна собираться чаще, такие матчи нам необходимы. Хочется видеть игру команды как можно чаще», - цитирует Александра «Чемпионат».

Этой осенью сборная России сыграла три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина победили Кыргызстан (2:1) и расписали ничьи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).