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Самедов: «Хочется видеть игру сборной России как можно чаще»

20 Ноября 2022 • 20:42 Комментировать (1)
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов отреагировал на результат товарищеского поединка против команды Узбекистана. Контрольная встреча прошла в Ташкенте и завершилась вничью со счетом 0:0.

«Что есть, то есть. Очень жаль, что не забиваем! Сборная должна собираться чаще, такие матчи нам необходимы. Хочется видеть игру команды как можно чаще», - цитирует Александра «Чемпионат».

Этой осенью сборная России сыграла три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина победили Кыргызстан (2:1) и расписали ничьи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Самедов
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Ноября 2022 в 22:04
ай поточняк.. следущий мач надо бы с монголами сыграц.. )))
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