Кавазашвили: «Я уверен, что действия Карпина — вынужденные»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о работе Валерия Карпина в национальной команде.

«Я более чем уверен, что действия Карпина — вынужденные, потому что мы не участвуем в международных соревнованиях и не знаем, когда нас туда вернут. Сегодня идет постепенное обновление сборной. Это говорит о том, что Карпин проводит политику поиска молодых футболистов, которые в дальнейшем могут пригодиться», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, важной задачей для специалиста является выбор приоритета при отборе игроков для сборной, поскольку необходимо поставить целью либо сиюминутный успех, либо долгосрочное выстраивание коллектива под возвращение в международный футбол.

Напомним, что сборная России после отстранения от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА провела три встречи, с трудом обыграв Киргизстан и дважды закончив встречи нулевой ничьей.