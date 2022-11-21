Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира 2026

Кавазашвили: «Я уверен, что действия Карпина — вынужденные»

21 Ноября 2022 • 12:35 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о работе Валерия Карпина в национальной команде.

«Я более чем уверен, что действия Карпина — вынужденные, потому что мы не участвуем в международных соревнованиях и не знаем, когда нас туда вернут. Сегодня идет постепенное обновление сборной. Это говорит о том, что Карпин проводит политику поиска молодых футболистов, которые в дальнейшем могут пригодиться», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, важной задачей для специалиста является выбор приоритета при отборе игроков для сборной, поскольку необходимо поставить целью либо сиюминутный успех, либо долгосрочное выстраивание коллектива под возвращение в международный футбол.

Напомним, что сборная России после отстранения от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА провела три встречи, с трудом обыграв Киргизстан и дважды закончив встречи нулевой ничьей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Анзор Кавазашвили
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Ноября
13:18 · Чемпионат мира 2026
Федун рассказал, как относится к матчам сборной России
13:07 · Чемпионат мира 2026
Гаврилов — об играх сборной: «Я не знаю, какую цель преследует руководство»
12:35 · Чемпионат мира 2026
Кавазашвили: «Я уверен, что действия Карпина — вынужденные»
12:31 · Чемпионат мира 2026
Бородюк - о сборной России: «Сложилось впечатление, что игроки не понимают, куда приезжают»
12:00 · Чемпионат мира 2026
Карпин о вызове Агапова: «Не знаю, как для него, но для меня он был полезным»
11:48 · Чемпионат мира 2026
Песьяков: «С положительным чувством возвращаюсь из сборной, но есть опустошение»
11:43 · Чемпионат мира 2026
Песьяков подробно описал эпизод с травмой
11:30 · Чемпионат мира 2026
Садулаев высказался о дебюте в сборной России
11:21 · Чемпионат мира 2026
Комличенко — о результатах сборной России: «Заслуживаем критики в свой адрес»
11:07 · Чемпионат мира 2026
Соболев: «Узбекистан — неплохая команда»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Песьяков предположил, когда Россию вернут в Европу
10:13 · Чемпионат мира 2026
Макарчук – о сборной России: «Никакого недонастроя нет»
09:41 · Чемпионат мира 2026
Макарчук: «Всё очень нравится в сборной, хорошая атмосфера»
09:32 · Италия. Серия А
Шомуродов: «Карпин мог бы тренировать «Ювентус»
08:59 · Чемпионат мира 2026
Бубнов – о сборной России: «Вообще никого из игроков нельзя отметить»
Все новости
Рекомендуем