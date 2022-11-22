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Семшов: «Если РФС перейдёт в Азиатскую конфедерацию, то обратного пути не будет»

22 Ноября 2022 • 14:09 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о возможном переходе нашей страны в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. По мнению Семшова, РФС стоит подождать до лета, и только после этого принимать решение.

«Если сдвигов в положительную сторону со стороны УЕФА к лету не будет, то нужно думать о переходе в Азию. Но мы должны понимать, что если РФС перейдёт в эту конфедерацию, то, скорее всего, пути обратно не будет», — цитирует Семшова Metaratings.

Семшов также отметил, что постоянно проводить лишь товарищеские матчи без цели и задач невозможно, а в Азиатской конфедерации сборная России будет смотреться хорошо. 

Свою последнюю на сегодняшний день товарищескую встречу российская команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Сборная России Азиатская конфедерация
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