Семшов: «Если РФС перейдёт в Азиатскую конфедерацию, то обратного пути не будет»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о возможном переходе нашей страны в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. По мнению Семшова, РФС стоит подождать до лета, и только после этого принимать решение.

«Если сдвигов в положительную сторону со стороны УЕФА к лету не будет, то нужно думать о переходе в Азию. Но мы должны понимать, что если РФС перейдёт в эту конфедерацию, то, скорее всего, пути обратно не будет», — цитирует Семшова Metaratings.

Семшов также отметил, что постоянно проводить лишь товарищеские матчи без цели и задач невозможно, а в Азиатской конфедерации сборная России будет смотреться хорошо.

Свою последнюю на сегодняшний день товарищескую встречу российская команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).