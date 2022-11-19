Карпин — о Сычевом и Кривцове в сборной: «Это нормальная эволюция футболиста»

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин оценил вызов некоторых игроков на нынешний сбор.

«Многие из ФНЛ попали в сборную. Тот же Сычевой играл в Крыму, потом попал в сборную. Или Кривцов играл во второй лиге. А потом попал в заявку. Это нормальная эволюция футболиста», — приводит слова специалиста издание «Чемпионат». Карпин также объяснил, что не может просматривать каждого кандидата, поскольку ему необходимо совмещать работу в «Ростове».

Напомним, что на ноябрьском сборе его подопечные проводят две игры. После нулевой ничьи с Таджикистаном шанс взять победу будет против Узбекистана. Игра в Ташкенте пройдёт завтра, 20 ноября.