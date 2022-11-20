​Уткин пошутил после плохого матча сборной России

Сборная России в ноябре не смогла порадовать болельщиков – матчи против Таджикистана и Узбекистана завершились с одинаковым счётом 0:0. После ничьей в Ташкенте короткий комментарий дал известный журналист Василий Уткин. Он пошутил о сходстве результатов российской сборной с эмблемой автомобиля «Ауди».

«Игры сборной России в этом ноябре – как автомобиль Ауди. ОООО», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Как известно, в ближайшее время сборная России сможет проводить только товарищеские матчи. Из-за санкций по ходу 2022 года команду Валерия Карпина отстраняли от «стыков» за право выступить на чемпионате мира, от Лиги наций, и от отбора на Евро-2024.