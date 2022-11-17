Песьяков пропустит оставшиеся матчи в этом году

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о состоянии голкипера Сергея Песьякова, который вышел на поле в перерыве матча с Таджикистаном (0:0), а уже через восемь минут покинул поле из-за травмы.

«Боюсь, что Песьяков пропустит ближайшие матчи. Против Узбекистана и игры за «Ростов», — заявил Кафанов «РБ Спорту». Тренер сообщил, что у Песьякова повреждение лодыжки или голеностопа, отметив, что вратарь не должен выпасть на долгий срок.

В следующем матче сборная России в гостях встретится со сборной Узбекистана, игра состоится 20 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по мск.