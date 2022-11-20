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Бояринцев рассказал, чего ждёт от России в матче с Узбекистаном

20 Ноября 2022 • 08:50 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
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Через 5 ч. 36 мин.

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящем спарринге национальных сборных Узбекистана и России. Товарищеская встреча пройдет сегодня, 20 ноября, в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Хуже, чем в игре с Таджикистаном, точно не будет. Думаю, состав на игру будет совершенно иной. Очень хочется, чтобы футболисты показали игру, которая порадует болельщиков», - передает слова Дениса издание «Чемпионат».

В предыдущем матче сборная России на выезде сыграла против команды Таджикистана. Поединок прошел в Душанбе и завершился вничью со счетом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Денис Бояринцев
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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