Бояринцев рассказал, чего ждёт от России в матче с Узбекистаном

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящем спарринге национальных сборных Узбекистана и России. Товарищеская встреча пройдет сегодня, 20 ноября, в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Хуже, чем в игре с Таджикистаном, точно не будет. Думаю, состав на игру будет совершенно иной. Очень хочется, чтобы футболисты показали игру, которая порадует болельщиков», - передает слова Дениса издание «Чемпионат».

В предыдущем матче сборная России на выезде сыграла против команды Таджикистана. Поединок прошел в Душанбе и завершился вничью со счетом 0:0.