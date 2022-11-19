Карпин рассказал, о чём успел поговорить с Шомуродовым перед матчем с Узбекистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, о чём успел пообщаться с нападающим сборной Узбекистана Элдором Шомуродовым в преддверии товарищеского матча. Напомним, Шомуродов и Карпин успели поработать вместе в «Ростове».

«С Шомуродовым говорили обо всём. Как у него дела, как у нас дела, как в «Ростове», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент 27-летний форвард защищает цвета итальянской «Ромы». В нынешнем сезоне Шомуродов провёл восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом.

Матч Узбекистан — Россия состоится завтра, 20 ноября, в Ташкенте. Начало — в 15:00 по московскому времени.