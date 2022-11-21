Джигурда считает, что Россию вернут в Европу уже в ближайшее время

Известный актёр и шоумен Никита Джигурда предположил, когда Россия сможет вернуться в Европу.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. С тех пор наша национальная команда проводит лишь товарищеские встречи.

По мнению Джигурды, в середине 2023 года ситуация во всём мире успокоится и Россия снова получит возможность выступать в Европе.

«Я считаю, что в середине 2023 года во всём мире всё закончится и наши футболисты, и другие спортсмены будут принимать участие в европейских турнирах, примерно в феврале», — цитирует Джигурду «РБ Спорт».

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела вчера, 20 ноября, против Узбекистана в Ташкенте. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.