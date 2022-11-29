Канунников: «При Капелло чувствовалось напряжение, мало кто шутил»

Бывший нападающий сборной России Максим Канунников поделился мнением об экс-наставнике национальной команды Фабио Капелло.

По мнению 31-летнего футболиста, при итальянском специалисте россиянам не хватало свободы. Напомним, что Капелло возглавлял нашу национальную сборную на чемпионате мира в Бразилии, который проходил в 2014 году.

«Мы сидим на ужине, уже на чемпионате мира, и чувствовалось напряжение. Мало кто шутил. Напоминало какую-то зомбированность», — цитирует Канунникова «РБ Спорт».

Напомним, что на том мундиале сборная России заняла третье место в одной группе с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей. Таким образом, команде Капелло не удалось выйти в плей-офф турнира, а сам итальянский наставник уже через год покинул свой пост.