Сборная России провела первую тренировку в Ташкенте

Сборная России уже на следующий день после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0) прибыла в соседний Узбекистан и провела в столице республики первую тренировку перед воскресным матчем. Информацией делится пресс-служба РФС.

С командой на следующий товарищеский матч отправился и травмированный Сергей Песьяков. Голкипер, напомним, травмировался во вчерашней игре после того, как вышел на замену во втором тайме. Он сменил Александра Селихова. К счастью, повреждение оказалось несерьёзным.

А 19 ноября команду Валерия Карпина ждёт предматчевая тренировка. После наставник сборной ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Матч Узбекистан – Россия пройдёт 20 ноября на стадионе «Пахтакор», что в столице республики Ташкенте. Начало встречи – 15:00 по московскому времени.