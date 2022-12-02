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Чемпионат мира 2026

Бышовец не верит в успех сборной России в Азии

02 Декабря 2022 • 22:30 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший футболист сборной СССР и наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я думаю, сборная России не была бы одной из сильнейших в АФК», — приводит слова бывшего нападающего «Матч ТВ». По его мнению, у подопечных Валерия Карпина отсутствует подготовка и должное количество матчей, чтобы конкурировать с сильнейшими коллективами Азии.

Напомним, что в рамках катарского чемпионата мира две азиатские сборные преодолели групповую стадию, чего не происходило с 2010 года. Ими, как и в предыдущих случаях, стали Южная Корея и Япония.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анатолий Бышовец
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