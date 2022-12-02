Бышовец не верит в успех сборной России в Азии

Бывший футболист сборной СССР и наставник российской национальной команды Анатолий Бышовец высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я думаю, сборная России не была бы одной из сильнейших в АФК», — приводит слова бывшего нападающего «Матч ТВ». По его мнению, у подопечных Валерия Карпина отсутствует подготовка и должное количество матчей, чтобы конкурировать с сильнейшими коллективами Азии.

Напомним, что в рамках катарского чемпионата мира две азиатские сборные преодолели групповую стадию, чего не происходило с 2010 года. Ими, как и в предыдущих случаях, стали Южная Корея и Япония.