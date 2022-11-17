Радимов: «По глазам видно, хочешь ты забить мяч или нет»

Экс-полузащитник сборной России и тренер «Зенита-2» Владислав Радимоввыразил мнение о товарищеском матче против Таджикистана, завершившимся со счётом 0:0.

«Я не говорю про сыгранность, вы поймите. Просто по глазам видно, хочешь ты забить мяч или нет», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». Радимов считает, что игроки сборной не должны выходить на поле просто для галочки. Он отметил, что настрой при игре за национальную команду должен быть всегда, но при этом подчеркнул, что Босния и Герцеговина была бы более серьёзным раздражителем.

Россияне проведут следующий товарищеский матч 20 ноября. Соперник — сборная Узбекистана. Начало матча в 15:00 по московскому времени.