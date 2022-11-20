​Джикия не ответил на «провокационный вопрос» после ничьей сборной России

В условиях санкций Российскому футбольному союзу непросто находить соперников для товарищеских матчей сборной России. В сентябре команда Валерия Карпина играла против Кыргызстана (победа 2:1), а в ноябре – против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).

После ничьей в Ташкенте защитник сборной России Георгий Джикия не стал отвечать на вопрос, становится ли команда слабее от игр с такими соперниками.

«Делают ли такие матчи сборную слабее? Провокационный вопрос. Будем играть с теми, с кем решит руководство РФС», - высказался Джикия, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт уже в следующем году.