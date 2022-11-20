Колосков — о матче сборной: «Трудно назвать встречей, что-то сумбурное, хаотичное»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Узбекистана (0:0).

Колосков раскритиковал качество футбола в прошедшей встрече, однако отметил, что ничего страшного в ничейном исходе для нашей сборной нет, так как сейчас самое главное — дать шанс молодым футболистам и посмотреть, какое у российской команды будущее.

«Трудно было назвать встречей, что-то сумбурное, хаотичное, очень мало было похоже на современный футбол. Первый тайм сыграли без ворот, потом опять наладилось и потом всё провалилось», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Несмотря на такую игру, Колосков считает, что в комбинационном плане россияне выглядели сильнее своего соперника.

Отметим, что нулевая ничья с Узбекистаном стала для России второй подряд в товарищеских встречах. Напомним, ранее, 17 ноября, команда Валерия Карпина добилась точно такого же результата в противостоянии с Таджикистаном.