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Тарханов указал на недостатки в игре сборной России

21 Ноября 2022 • 07:31 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший тренер сборной России и екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался насчет игры национальной команды в контрольной встрече с Узбекистаном. Матч прошел в Ташкенте и завершился вничью со счетом 0:0.

«В команде нет лидера. Отсутствуют Миранчук и Головин, которые могли бы взять игру на себя. Все одного уровня, поэтому командная игра не всегда получается», - приводит слова тренера Metaratings.ru.

Также он отметил, что футболисты сборной России делают много лишних касаний, из-за чего не могут преодолеть насыщенную оборону соперника. Тарханов подчеркнул, что подопечным Валерия Карпина не хватает скорости.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов
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