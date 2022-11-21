Тарханов указал на недостатки в игре сборной России

Бывший тренер сборной России и екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов высказался насчет игры национальной команды в контрольной встрече с Узбекистаном. Матч прошел в Ташкенте и завершился вничью со счетом 0:0.

«В команде нет лидера. Отсутствуют Миранчук и Головин, которые могли бы взять игру на себя. Все одного уровня, поэтому командная игра не всегда получается», - приводит слова тренера Metaratings.ru.

Также он отметил, что футболисты сборной России делают много лишних касаний, из-за чего не могут преодолеть насыщенную оборону соперника. Тарханов подчеркнул, что подопечным Валерия Карпина не хватает скорости.