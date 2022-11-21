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Чемпионат Италии. Серия А

Шомуродов: «Карпин мог бы тренировать «Ювентус»

21 Ноября 2022 • 09:32 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился мнением о главном тренере национальной команды России Валерии Карпине.

27-летний форвард считает, что российский специалист мог бы тренировать любую команду итальянской Серии А, в том числе и туринский «Ювентус».

«Карпин — очень хороший специалист. Наверное, лучший в России. Вернул бы он «Ювентусу» чемпионство? Конечно!» — приводит слова Шомуродова «РБ Спорт».

Напомним, Шомуродов работал с Карпиным во времена своих выступлений за «Ростов». В составе «южан» нападающий провёл в общей сложности 91 матч, забив 18 голов и отдав 12 результативных передач.

Вчера, 20 ноября, сборные России и Узбекистана провели товарищескую встречу, которая завершилась вничью (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Валерий Карпин Сборная России Сборная Узбекистана Элдор Шомуродов
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