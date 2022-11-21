Садулаев высказался о дебюте в сборной России

Игрок грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев высказался о дебюте за российскую национальную команду.

«Рад, что попал в сборную России. Очень приятно было дебютировать. Исполнил маленькую мечту», — заявил полузащитник коллектива РПЛ в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Лечи вышел в основном составе национальной команды на недавнюю товарищескую встречу против Таджикистана, которая закончилась нулевой ничьей, проведя на поле 78 минут.

На счету футболиста «Ахмата» 18 игр в рамках всех состязаний, в которых он забил три гола при двух результативных передачах.