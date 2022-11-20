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​Губерниев отреагировал на плохой результат сборной России

20 Ноября 2022 • 17:19 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Сборная России не смогла обыграть Узбекистана в товарищеском матче – ничья 0:0. После завершения игры в Ташкенте комментарий дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Тоска, конечно! И вроде состав был посолиднее, чем несколько дней назад. И соперник поинтереснее. А вот ничего интересного мы как раз не увидели. Снова. Зато теперь много футболистов могут смело сказать, я игрок сборной России!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что сборная России завершила со счётом 0:0 оба ноябрьских товарищеских матча. Ранее команда Валерия Карпина разошлась по нулям с национальной сборной Таджикистана.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт уже в 2023 году. Что до официальных игр, то в условиях санкций их пока не предвидится.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Губерниев
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