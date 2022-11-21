Кирьяков — о матчах сборной России: «Анализировать нечего»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал результат матча между сборными России и Узбекистана. Товарищеская встреча завершилась нулевой ничьей.

«Почему не увидели прогресса после матча с Таджикистаном? Я не смотрел первый матч. Но, судя по отзывам, там было то же самое. Смотреть на такой футбол очень сложно. И анализировать нечего», — заявил Кирьяков порталу «Плеймейкер».

При этом специалист считает, что в сложившейся ситуации наша национальная команда все равно должна играть, нужно поблагодарить Таджикистан и Узбекистан за встречу с Россией.

Почему у футболистов нет желания играть за сборную, необходимо разбираться тренерскому штабу, добавил Кирьяков.

Напомним, в ноябре сборная России провела две товарищеские встречи — с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).