Карпин заявил, что с Узбекистаном сборная России сыграет более основным составом

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, какой состав будет у национальной команды в матче с Узбекистаном.

«Будет играть более основной состав, чем против Таджикистана», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Стоит отметить, что главный тренер команды ранее уже заявлял, что в двух товарищеских матчах Россия сыграет разными составами.

Напомним, в минувшем матче сборная России сыграла вничью с Таджикистаном, встреча завершилась со счетом 0:0. Следующую игру наша национальная команда проведет завтра, 20 ноября, соперником станет сборная Узбекистана, начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.