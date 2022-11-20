Канчельскис: «Мировому футболу начхать на отсутствие России»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался об отсутствии нашей национальной команды на чемпионате мира-2022, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

По мнению Канчельскиса, надо готовиться к тому, что сборную России не допустят и до следующего мундиаля, который состоится в 2026 году.

«Мы заложники политической ситуации. Мировому футболу начхать на отсутствие России, наше отсутствие никто даже не заметит», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров, поэтому сейчас команда Валерия Карпина проводит лишь товарищеские встречи, одна из которых состоится сегодня, 20 ноября, против Узбекистана в Ташкенте. Начало — в 15:00 по московскому времени.