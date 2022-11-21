Динияр Билялетдинов: «У сборной России три невнятных матча подряд»

Бывший футболист российской национальной команды Динияр Билялетдинов высказался о результатах сборной в осенних играх.

«У сборной России три невнятных матча подряд. Но, как мне кажется, всё равно нужно собираться и играть. Сейчас такой период, что нельзя оставлять сборную без игр», — заявил эксперт в интервью «Чемпионату». По его мнению, для команды важно собираться ради понимания идей Валерия Карпина, однако рассчитывать на весёлый футбол не стоит.

Напомним, что в 2022 году российская сборная провела три игры, с трудом выиграв у Киргизии и дважды сыграв вничью с Таджикистаном и Узбекистаном.