Ашурматов: «Россия в любом состоянии фаворит, но игра, я думаю, будет равная»

Защитник национальной сборной Узбекистана Рустам Ашурматов высказался по поводу предстоящего матча с командой России.

Футболист признался, что каждый в узбекском коллективе удивился ничейному исходу матча между сборными Таджикистана и России, при том ещё учитывая, что счёт в игре вообще так и не был открыт. На текущий момент ничего конкретного по поводу предстоящего противостояния спортсмен сказать не может, так как ранее Узбекистан не играл с Россией.

Более того, игрок не считает фаворитом в предстоящем матче свою сборную.

«Потому что Россия в любом состоянии фаворит. Но игра, я думаю, будет равная. Сейчас не могу сказать, кто выиграет», - цитирует Ашурматова «Матч ТВ».