Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему сборная России не смогла добиться побед в товарищеских матчах против Таджикистана и Узбекистана.

«В чемпионате парни, которые играли с Таджикистаном и Узбекистаном, играют за клубы, и там уже наиграны тренерским штабом комбинации, и они чувствуют друг друга. Карпин же создал со своим штабом команду из тех самых клубов. По сути, он отобрал всех перспективных футболистов на будущее.

В этих матчах сыгранности нет, потому что много замен было. Менялись составы, по сравнению с Таджикистаном. Для того чтобы была комбинационная игра, атакующая, нужно наигрывать состав. А когда у тебя приходят в команду ребята из разных клубов, это очень трудно сделать за два дня. Здесь никакой трагедии нет, просмотрели всех перспективных ребят, и не надо делать никакой паники», — сказал Гладилин.

Напомним, ранее команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Таджикистаном (0:0). Сегодня, 20 ноября, сборная России на выезде с таким же счётом сыграла против Узбекистана.