Бышовец: «Вряд ли стоило ожидать от сборной зрелища»

Сборная России не сумела переиграть Узбекистан во втором товарищеском матче азиатского турне, игра закончилась по нулям. Тремя днями ранее российская команда не сумела переиграть Таджикистан. Бывший наставник российской сборной Анатолий Бышовец считает результат закономерным - по его словам, он и не ждал искрометной игры от собранной заново сборной.

- Понятно, что не имея времени на подготовку, ожидать какого‑то зрелища не стоит, нужно быть реалистом. Второй тайм смотрелся хорошо, с перспективой, но не хватило взаимопонимания, что достаточно логично, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».