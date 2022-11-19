Карпин заявил, что у сборной России нормальное настроение после игры с Таджикистаном

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о настроении команды в преддверии товарищеского матча с Узбекистаном.

«После Таджикистана были в нормальном, рабочем настроении. Чалов не сыграет, он улетел в Москву сегодня. Песьяков, естественно. У него повреждение, связанное с голеностопом» — передает слова Карпина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что нападающий Фёдор Чалов отправился в расположение ЦСКА из-за вирусной инфекции, а голкипер Сергей Песьяков получил травму в игре с Таджикистаном (0:0).

Контрольная встреча между сборными России и Узбекистана пройдет 20 ноября, начало матча — в 15:00 по мск.