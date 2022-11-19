Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Карпин заявил, что у сборной России нормальное настроение после игры с Таджикистаном

19 Ноября 2022 • 16:24 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
1 3.40 X 3.25 2 2.25
Через 21 ч. 3 мин.

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о настроении команды в преддверии товарищеского матча с Узбекистаном.

«После Таджикистана были в нормальном, рабочем настроении. Чалов не сыграет, он улетел в Москву сегодня. Песьяков, естественно. У него повреждение, связанное с голеностопом» — передает слова Карпина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что нападающий Фёдор Чалов отправился в расположение ЦСКА из-за вирусной инфекции, а голкипер Сергей Песьяков получил травму в игре с Таджикистаном (0:0).

Контрольная встреча между сборными России и Узбекистана пройдет 20 ноября, начало матча — в 15:00 по мск.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Валерий Карпин Сборная России Сборная Узбекистана Сергей Песьяков сборная Таджикистана Фёдор Чалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
17:47 · Чемпионат мира 2026
Литвинов высказался в преддверии матча с Узбекистаном
17:46 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал о поддержке российской сборной
16:56 · Чемпионат мира 2026
Джикия и Караваев вернулись в общую группу сборной России
16:36 · Чемпионат мира 2026
Карпин рассказал, о чём успел поговорить с Шомуродовым перед матчем с Узбекистаном
16:31 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Играть на настоящем поле приятнее, чем на искусственном, но никаких отмазок нет»
16:24 · Чемпионат мира 2026
Карпин заявил, что у сборной России нормальное настроение после игры с Таджикистаном
16:10 · Чемпионат мира 2026
Гаджи Гаджиев: «Думаю, что игра с Узбекистаном пройдёт на более высоком уровне, чем предыдущие матчи сборной»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Чалов покинул сборную России
15:55 · Чемпионат мира 2026
Эркинов: Сборная Узбекистана готовится дать бой сборной России
13:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев — о том, как выступила бы сборная России на чемпионате мира: «Шансы 50 на 50 — либо дошли бы до финала, либо нет»
13:41 · Чемпионат мира 2026
Тихонов: «Сборная Узбекистана гораздо сильнее»
13:28 · Чемпионат мира 2026
Глебову понравилось, как сборная России сыграла с Таджикистаном
12:25 · Чемпионат мира 2026
Наставник Узбекистана: «Юлдошев должен быть лучше»
12:14 · Чемпионат мира 2026
Наставник Узбекистана – об Урунове: «Остон очень полезен для будущего нашей сборной»
11:16 · Чемпионат мира 2026
Главный тренер сборной Узбекистана отреагировал на слова Карпина, назвавшего Шомуродова «кривоногим»
Все новости
Рекомендуем