Шомуродов: «Мне нравилось играть в России, остались хорошие воспоминания»

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой России.

Напомним, что в период с 2017 по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов», где успел поработать с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

27-летний форвард признался, что о России у него остались хорошие воспоминания.

«Мне нравилось там играть. В «Ростове» я провёл несколько хороших лет. Разговаривал ли с Карпиным по поводу матча? Ещё нет. Думаю, что после матча с ним пообщаемся», — цитирует Шомуродова Metaratings.

Матч Узбекистан — Россия состоится в воскресенье, 20 ноября, в Ташкенте. Начало — в 15:00 по московскому времени. Напомним, что до этой встречи, 17 ноября, наша национальная команда сыграет с Таджикистаном.