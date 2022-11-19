Эркинов: Сборная Узбекистана готовится дать бой сборной России

Нападающий «Торпедо» и сборной Узбекистана Хожимат Эркинов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной России.

«Будет очень хорошая игра. Россия — сильная сборная, и мы готовимся дать ей бой. Только еще не все восстановились после прошлого матча. Но есть день, дай бог, будем все в оптимальном состоянии», — приводит слова Эркинова «Матч ТВ».

Футболист заявил, что каждая игра Узбекистана у себя дома является праздником для болельщиков, поэтому команда будет стараться одержать победу, чтобы с хорошей точки зрения попасть в историю.

Контрольная игра между Узбекистаном и Россией пройдет завтра, 20 ноября, стартовый свисток запланирован на 15:00 по мск.