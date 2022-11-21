Алдонин считает, что сейчас нужно выдать кредит доверия молодым игрокам сборной России

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о составе сборной России в минувших товарищеских встречах.

«У сборной России не самый сильный состав. Сейчас важно дать шанс молодым, перспективным футболистам и выдать им кредит доверия», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, контрольные матчи с такими соперниками, как Узбекистан и Таджикистан очень полезны для молодых футболистов, хоть эти команды и не являются самыми сильными.

Напомним, что сборная России провела в ноябре два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном, обе игры завершились со счетом 0:0.