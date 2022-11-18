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Зейтуллаев — о матче Узбекистан – Россия: «Предстоящая игра вызовет ажиотаж»

18 Ноября 2022 • 21:36 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
1 3.40 X 3.15 2 2.30
20.11 15:00

Экс-игрок сборной Узбекистана Ильяс Зейтуллаев высказался в преддверии товарищеского матча между его национальной командой и сборной России.

«Конечно, предстоящая игра вызовет ажиотаж. Для узбекских болельщиков это будет большой праздник. Узбекистан и Россия всегда были дружественными странами. Рад, что такая игра состоится», — приводит слова Зейтуллаева «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что если Узбекистан сможет одолеть сборную России, то это вселит уверенность в команду. Хоть это и товарищеская встреча, но игроки будут очень мотивированы на победу, добавил экс-игрок.

Матч Узбекистан – Россия состоится 20 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Ильяс Зейтуллаев
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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