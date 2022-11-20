Опять двадцать пять: Сборная России не нашла победных аргументов против команды Узбекистана

Сборная России в гостевом товарищеском матче встречалась с национальной командой Узбекистана.

Сборная России после 24 февраля нашла себе соперников для товарищеских матчей на постсоветском пространстве в Центральной Азии. В сентябре командой Карпина была обыграна сборная Киргизии, а в ноябре случилась ничья с Таджикистаном, плюс оставался ещё матч против Узбекистана, который среди трёх этих национальных команд имеет наивысший рейтинг.

Азиатские сборные любят приглашать к себе в качестве тренеров более-менее известных европейских специалистов. Так вот, узбекистанскую команду тренирует Сречко Катанец из Словении. А в рейтинге ФИФА версии октября 2022 года она расположилась на 77-м месте. Сборная России, к слову, идёт там на 33-й строчке.

Валерий Карпин подарил дебют в главной национальной команде уже стольким футболистам, что на матч с Узбекистаном большого количества новичков уже не осталось. В заявку на эту игру в составе сборной России попал только один дебютант – защитник Руслан Литвинов. И он оказался в стартовом составе.

С первых минут у Карпина вышли по три игрока «Динамо» (Шунин, Фомин и Захарян), «Спартака» (Джикия, Литвинов и Соболев) и «Зенита» (Караваев, Кузяев и Мостовой). Также сразу нашлось место на поле Сильянову из «Ростова» и Баринову из «Локомотива». В составе сборной Узбекистана выделялся хороший знакомый Карпину «кривоногий» Шомуродов, у которого сейчас не лучшим образом клеятся дела под руководством Моуринью в «Роме».

Начало матча выдалось активным со стороны сборной России. Тот же Соболев стремился продавливать напролом, однако хозяева держались, и это не приводило к какой-либо осязаемой остроте у ворот Уткира Юсупова. В противоположной части поля пытался продираться вперёд и визави Соболева – «наконечник» Шомуродов. С ним тоже справлялись защитники – в данном случае российские.

Игра шла вязкая, и казалось, что ничто не побеспокоит её до перерыва. Но узбекистанцы всё-таки заставили понервничать в конце тайма. На 44-й минуте Шомуродов прострелил с правой линии штрафной от лицевой из-под Джикии, и Сайфиев пробил в касание под взором статиста Кузяева – Шунин совершил спасение в ближнем углу.

После перерыва полным преимуществом обладала сборная России. На 51-й минуте Кузяев набросил с правого фланга на голову Соболева, который из-под Аликулова пробил левее створа. В другой раз подачу Караваева не успел замкнуть в скольжении на левом краю вратарской Сильянов. Чуть позже в той зоне подключился Мостовой, но не попал с маленького расстояния в ближний угол.

На 69-й минуте Соболев пробил в падении через себя после подачи углового справа от Захаряна – получилось несильно и немного левее створа. Далее хороший шанс для Соболева создал Захарян, только вот удар Александра в правый угол вытащил ценой небольшого повреждения Юсупов. Остававшийся на поле долгое время безработным Шунин киксанул разок по мячу, но это повлекло за собой не «пенку», а всего лишь угловой.

В концовке узбекистанцы отодвинули игру от своих ворот. Заменившие Соболева и Захаряна Комличенко и Пиняев не смогли сделать разницу в атаке. Уже в добавленное время Шукуров упал в штрафной хозяев, но Баринов там вряд ли фолил, и судья не назначил пенальти. Сборная России второй раз за четыре дня завершила свой товарищеский матч с нулевым счётом. Особых претензий по самоотдаче команде Карпина не предъявишь, но превосходство в классе нужно ещё реализовывать на деле.

Кирилл Иванцов