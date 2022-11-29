Корнеев раскритиковал возможный переход РФС в Азию

Бывший футболист «Барселоны», «Фейеноорда» и «Эспаньола» Игорь Корнеев раскритиковал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Рано пока обсуждать тему перехода в Азию. По мне, если сравнить с тем, что было, то это шаг назад. Нужно искать какие-то варианты, Азия тоже как вариант. Если мы поймём, что возврата нет, тогда будем принимать шаги», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

По мнению эксперта, поспешно решать такой вопрос нельзя, поскольку для перехода важно отсутствие бана на международные турниры, из-за которого отказаться от игр с Россией могут сильнейшие сборные азиатского региона.

Напомним, что весь российский футбол отстранён от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.