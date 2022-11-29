Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев раскритиковал возможный переход РФС в Азию

29 Ноября 2022 • 23:03 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший футболист «Барселоны», «Фейеноорда» и «Эспаньола» Игорь Корнеев раскритиковал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Рано пока обсуждать тему перехода в Азию. По мне, если сравнить с тем, что было, то это шаг назад. Нужно искать какие-то варианты, Азия тоже как вариант. Если мы поймём, что возврата нет, тогда будем принимать шаги», — приводит слова Корнеева Metaratings.ru.

По мнению эксперта, поспешно решать такой вопрос нельзя, поскольку для перехода важно отсутствие бана на международные турниры, из-за которого отказаться от игр с Россией могут сильнейшие сборные азиатского региона.

Напомним, что весь российский футбол отстранён от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Корнеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
29 Ноября
23:41 · Кубок России
Нигматуллин дал совет Соболеву после драки в матче с «Зенитом»
23:27 · Кубок России
Чистяков оценил дальнейшие перспективы «Зенита» в Фонбет Кубке России
23:03 · Россия. Премьер-лига
Корнеев раскритиковал возможный переход РФС в Азию
22:55 · Россия. Премьер-лига
Бывший футболист «Спартака» арестован со 115 килограммами кокаина
21:52 · Россия. Премьер-лига
Кротов рассказал подробности ухода Галактионова в «Локомотив»
21:51 · Россия. Первая лига
Новиков считает, что «Нефтехимик» мог выступить лучше в первой половине сезона
21:33 · Россия. Премьер-лига
Кротов рассказал, какие слова перед уходом в «Локомотив» произнёс Галактионов
21:27 · Россия. Премьер-лига
Бывший спортивный директор «Локомотива» прокомментировал назначение Ротенберга
21:19 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет»
20:50 · Кубок России
Нигматуллин – о матче «Зенит» - «Спартак»: «Любительские драки не такие кровопролитные, как в MMA»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Новиков заявил, что хочет работать в РПЛ
19:44 · Россия. Премьер-лига
Милошевич сообщил, что готов возглавить клуб РПЛ
19:37 · Россия. Премьер-лига
Алипа предлагали в «Сочи» слухи
17:43 · Россия. Премьер-лига
Милошевич: «Бердыев запомнился мне как один из лучших тренеров в мире»
17:23 · Россия. Первая лига
Тарханов: Если «Рубин» на меня выйдет, то буду думать
Все новости
Рекомендуем