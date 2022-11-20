Хлусевич – о критике: «Стараюсь не обращать на это внимания»

Защитник национальной команды России Даниил Хлусевич высказал своё мнение касательно критики сборной России.

Игрок признался, что не слушает футбольных экспертов, а если и встречает какие-то новости по этому поводу, то старается не вчитываться в них.

«Понимаю, что они должны что-то говорить. Да, они опытные футболисты. Но я стараюсь не обращать на это внимания», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Два предыдущих матча сборная России, по мнению многих футбольных экспертов и аналитиков, провела как минимум неубедительно именно с точки зрения качества игры. Однако многие специалисты призывали не делать поспешных выводов после матча с Таджикистаном (0:0).