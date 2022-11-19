Наставник Узбекистана: «Юлдошев должен быть лучше»

Главный тренер национальной команды Узбекистана Сречко Катанец прокомментировал отсутствие Иброхимхалила Юлдошева в составе сборной.

«Юлдошев должен быть лучше, я уже говорил об этом на прошлой пресс-конференции», - сказал Катанец журналистам.

Специалист отметил молодой возраст защитника «Пари Нижнего Новгорода» (Юлдошеву 21 год) и с учётом этого высказал своё мнение о том, что футболисту крайне необходимо развивать свои навыки как при игре в защите, так и при игре в нападении. Только развитие спортсмена может привести его к такому значимому для каждого игрока достижению, как вызов в национальную сборную, тем более на важные поединки.