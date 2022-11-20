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Балахнин считает, что ничейные матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном связаны с падением уровня РПЛ эксклюзив

20 Ноября 2022 • 18:29 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничейных товарищеских матчах сборной России против Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились с одинаковым счётом 0:0.

«Тут совокупность проблем: чемпионат просел после отъезда иностранцев, нет еврокубков… Если уровень Российской премьер-лиги начинает падать, то уровень футболистов тоже начинает сдавать. Это ожидаемый результат.

Тут надо говорить не о результате, а об игре. Первая игра (против Таджикистана) была, мягко говоря, невнятная, против Узбекистана чуть лучше, но не убедительна была. Впереди вообще ничего не получается, не хватает скорости хождения мяча, ни индивидуальных действий креативных. Если в обороне справились, соперник вообще ничего не создал», — сказал Балахнин.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин Сборная Узбекистана сборная Таджикистана
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