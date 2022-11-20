Гришин: «Закономерные нули в двух играх»

Сборная России не сумела переиграть Узбекистан во втором товарищеском матче азиатского турне, игра закончилась по нулям. Тремя днями ранее российская команда не сумела переиграть Таджикистан. Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин считает результат закономерным - слишком мало было создано опасных, голевых моментов.

- Играя с двумя сборными, наши футболисты владели преимуществом, но совсем не создавали моментов, это больше расстраивает. Потому что без моментов нет голов. Здесь закономерные нули в двух играх, - цитирует слова Александра Гришина «Sport24».