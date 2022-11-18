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Осинькин – о матче с Узбекистаном: «Мы увидим более сыгранный состав сборной России»

18 Ноября 2022 • 19:54 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
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20.11 15:00

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче сборной России с национальной командой Узбекистана.

«Думаю, мы увидим более сыгранный состав сборной России, а это всегда даёт игрокам возможность показать футбол уровнем выше, раскрыться», - приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Соперник на футбольном поле в Ташкенте у россиян будет играть на более высоком уровне, чем предыдущий оппонент сборной, считает специалист. В связи с более высоким уровнем команды Узбекистана, российским игрокам будет легче настроиться на данный поединок, думает эксперт.

Отдельно Осинькин отметил сумасшедшую поддержку всех приходящих на стадион зрителей в азиатских странах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Товарищеский Матч Игорь Осинькин
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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