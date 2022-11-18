Осинькин – о матче с Узбекистаном: «Мы увидим более сыгранный состав сборной России»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче сборной России с национальной командой Узбекистана.

«Думаю, мы увидим более сыгранный состав сборной России, а это всегда даёт игрокам возможность показать футбол уровнем выше, раскрыться», - приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Соперник на футбольном поле в Ташкенте у россиян будет играть на более высоком уровне, чем предыдущий оппонент сборной, считает специалист. В связи с более высоким уровнем команды Узбекистана, российским игрокам будет легче настроиться на данный поединок, думает эксперт.

Отдельно Осинькин отметил сумасшедшую поддержку всех приходящих на стадион зрителей в азиатских странах.