Карпин: «Уверен, что Узбекистан не слабее Словакии и Словении»

Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин оценил уровень Узбекистана перед очной встречей в Ташкенте.

«Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее», — цитирует наставника сборной и «Ростова» издание «Чемпионат». По словам специалиста, из всех недавних оппонентов российской команды только Хорватия была сильнее.

Напомним, что за 2022 год национальная сборная провела две игры, с трудом обыграв Киргизстан со счётом 2:1 и недавно сыграв нулевую ничью против Таджикистана. Последний поединок в календарном году состоится завтра. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.