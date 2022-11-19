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Карпин: «Уверен, что Узбекистан не слабее Словакии и Словении»

19 Ноября 2022 • 18:20 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
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Через 19 ч. 19 мин.

Главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин оценил уровень Узбекистана перед очной встречей в Ташкенте.

«Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее», — цитирует наставника сборной и «Ростова» издание «Чемпионат». По словам специалиста, из всех недавних оппонентов российской команды только Хорватия была сильнее.

Напомним, что за 2022 год национальная сборная провела две игры, с трудом обыграв Киргизстан со счётом 2:1 и недавно сыграв нулевую ничью против Таджикистана. Последний поединок в календарном году состоится завтра. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная Узбекистана
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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